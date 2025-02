.com - Il Bright Festival trasforma Bruxelles in un teatro di luce

La capitale belga si prepara a stupire ancora una volta i suoi visitatori con uno spettacolo che promette dire le sue storiche strade in un palcoscenico di arte luminosa contemporanea. Dal 13 al 16 febbraio, iltorna acon un’edizione che si preannuncia come la più ambiziosa di sempre, offrendo un’esperienza immersiva che fonde storia, arte e innovazione.Una città, due percorsi, infinite emozioniNel periodo più romantico dell’anno,si veste di nuova, letteralmente. Il, che si svolge dalle 18.30 alle 23, presenta quest’anno un’innovativa configurazione che si sviluppa attraverso due itinerari principali: uno che avvolge il maestoso Palazzo Reale e l’altro che illumina il dinamico Quartiere Europeo. Questa disposizione non è casuale, ma riflette la duplice anima della città: quella storica e regale da un lato, e quella moderna e internazionale dall’altro.