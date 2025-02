Sport.quotidiano.net - Il Bologna non trova la Via del Mare. Skorupski salva, fuorigioco Dallinga. A Lecce sofferenza e solo uno 0-0

Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il Via del. Evidentementeè una tassa che ildeve pagare sulla strada per l’Europa. La scorsa stagione i rossoblù si erano arenati al minuto cento, con un rigore conquistato dal portiere Falcone e la furia di Thiago Motta per il recupero troppo lungo. Uno a uno e scivolone dal quarto al settimo posto. Settimo, dopo ieri, si rianche Vincenzo Italiano che, a differenza del suo predecessore, è meno incline agli alibi e nel post-partita ammette la prova opaca dei suoi ragazzi. Arrivava dall’impresa di Bergamo, ile tutta la fatica, anche nervosa, accumulata in Coppa Italia, ha presentato il conto sul campo di unaffamato e ben apparecchiato da Giampaolo. L’avvio è shock: uno scontro Lucumi-Lykogiannis arma il contropiede di Pierotti che serve Tete Morente, murato miracolosamente da Pobega dopo 56 secondi.