Il Bancomat sparirà? Ecco come cambierà il modo di prelevare i contanti

Addio alle interminabili file in banca perdallo sportello ATM. La prossima frontiera delsarà contactless e promette di fornire alle e agli utenti tanta sicurezza in più. Tra qualche anno, infatti, gli sportelli bancari elimineranno i tastierini in favore di una tecnologia NFC (Near Field Communication). Il meccanismo è lo stesso dei contactless degli smartphone. Basterà avvicinare la carta al lettore dello sportello peri soldi. Ma si potrà anche usare il cellulare. Una volta verificata l’identità, le porte si apriranno (metaforicamente) e si potranno svolgere le operazioni necessarie, dal prelievo ai trasferimenti di denaro.Niente più tastierini fisici, quindi, che saranno sostituiti da schermate touchscreen. Anche adesso molti istituti bancari danno la possibilità disoldi senza inserire il, ma solo attraverso la presentazione di un codice identificativo personale.