Il bacio di Harry e Meghan agli Invictus Game

Alcuni tabloid li volevano in crisi, e sul loro matrimonio si è espresso persino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando di «problemi». Il principed’Inghilterra eMarkle hanno però trovato un modo efficace per gettare acqua sul fuoco dei rumor, partecipandodi Vancouver e scambiandosi un teneroin tribuna.I duchi di Sussex, come è ormai tradizione per loro visto cheè presidente della fondazione, hanno partecipato all’inaugurazione dell’evento sportivo dedicato ai veterani di guerra, quest’anno ospitato a Vancouver, e hanno documentato la loro presenza con una serie di video su Instagram, in uno dei quali raggiungono gli spalti a bordo di un golf kart. Poco prima chesalisse sul palco per pronunciare il suo discorso, la coppia si è scambiata un, prontamente immortalato dobiettivi.