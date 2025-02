Sport.quotidiano.net - Il 21enne croato pronto a firmare: potrà essere utilizzato dal Mondiale per Club. Sucic, nuova energia per la mediana nerazzurra

Tra i presenti al Meazza per Inter-Fiorentina di questa sera ci sarà anche Petar, centrocampista ventunenne della Dinamo Zagabria acquistato dai nerazzurri in vista dell’estate. Il giocatore sarà aggregato alla suasquadra a partire dalper, dopo un investimento di 14 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% ai croati sulla futura rivendita. Oggi il ragazzo, bosniaco di nascita ma naturalizzato, dovrebbe svolgere le visite mediche eil contratto con i nerazzurri, che avranno così un altro elemento della nazionale biancorossa dopo i trascorsi del passato con i vari Kovacic, Perisic e Brozovic. L’Inter ha deciso di puntare sul giocatore per le sue qualità in mezzo al campo e forse anche in previsione di una possibile cessione importante a centrocampo, dopo la fine della stagione in corso.