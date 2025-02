Chietitoday.it - Il 14 febbraio al teatro Rossetti di Vasto c'è lo spettacolo “Parlami d’amore”

Leggi su Chietitoday.it

Il 14, dalle ore 21.00, ildiospiterà, in occasione della giornata di San Valentino, lo”. Andrà in scena non soltanto una pagina di storia della musica italiana tra il 1918 e il 1940, anni segnati dalla diffusione della radio, ma.