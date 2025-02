Terzotemponapoli.com - Ignoffo: “Napoli, bisogna credere allo Scudetto”

Giovanni, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“La gara contro la Roma è stata molto difficile per il. I girossi metteranno in difficoltà tutti, non è un passo falso per gli azzurri, che hanno ottenuto un punto arrivato anche a causa di alcuni episodi. Mazzocchi? L’errore può capitare, soprattutto in una gara intensa come quella dell’Olimpico e a questi livelli la sbavatura viene messa ancora di più in evidenza. Le prossime gare non saranno facili, nè contro le big nè contro le piccole, che giocheranno al massimo per fare risultato.