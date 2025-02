Anteprima24.it - Ieri in Campania: truffa milionaria nel Sannio, il servizio de Le Iene. Solo un pari per il Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 9 febbraio 2025. Avellino – Un intervento tempestivo dei Carabindel Nucleo Forestale di Monteforte Irpino ha permesso di soccorrere tre pony trovati in stato di abbandono all’interno di un noto parco pubblico del capoluogo irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Centinaia di persone che vivono in provincia di Benevento sarebbero state raggirate da una vecchia conoscenza di Luigi Pelazza, l’avvocato Salvatore Cipolla, per alcuni milioni di euro. Unache si baserebbe sullo schema Ponzi. (LEGGI QUI)Caserta – Continua il monitoraggio dei rifiuti sulle nostre spiagge nell’ambito del progetto internazionale del WWF, Adopt a beach. Due spiagge casertane, a Mondragone e a Castel Volturno, sono state “adottate“ da un gruppo di volontari WWF che dallo scorso anno stanno conducendo un monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti.