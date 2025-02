Ilnapolista.it - Ibrahimovic contro gli arbitri: «Rispetto per il Milan. Per quel fallo, Walker poteva restare fermo un anno»

In seguito alle dure accusegliavvenute questo weekend su diversi campi della Serie A, Zlatanha detto la sua durante la presentazione di Joao Felix come nuovo calciatore del: «Manderemo una lettera all’Aia per l’arbitraggiol’Empoli, non è una situazione accettabile»Il dirigente rossonero ha commentato l’episodio che ha visto protagonista l’espulsione di Tomori e ilsu:«Quando giochiamo, chiedo sempre ai calciatori di essere corretti. Ho detto a Pairetto: “Chiedo soloper ile per i nostri giocatori”. Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che i nostri non abbiano reagito in maniera più decisa alsu, se andava male lì,fuori un. Tomori? È la conseguenza di quando lasci andare avanti il gioco.