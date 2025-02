Ia per la salute del cuore, Monzino Milano avvia 'progetto pionieristico'

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Capire come l'intelligenza artificiale possa aiutare a creare dati utili per la ricerca sanitaria, facilitando l'accesso a informazioni vitali per migliorare la cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, rispettando al contempo la privacy dei pazienti. E' l'obiettivo di 'Digital Twin sintetici per l'ipercolesterolemia', un "progetto pionieristico"to dal Centro cardiologicodi .