Ilnapolista.it - I tifosi di Napoli e Inter pensano che ogni scudetto si vinca in carrozza

Leggi su Ilnapolista.it

Il pareggio delcontro l’Udinese è stato vissuto quasi come una sconfitta daiazzurri, non così da Antonio Conte però che, fin dall’inizio, ha spiegato che tutti i punti vanno bene e devono essere messi in cascina per i momenti più difficili, quelli in cui si arriverà agli scontri diretti con le rivali.“Non bisogna vedere questi momenti come occasioni perse ma come momenti in cui, pur rifiatando, non perdi il passo per giocarti il titolo fino in fondo“, scrive Claudio Savelli su Libero rivolgendosi proprio aidella due squadre che dominano il campionato. Quello di quest’anno non è un campionato come gli ultimi due in cui c’è una sola dominatrice e questo fa la differenza“Se corri in due, vai più piano. Sgomitando fai perdere qualche punto alla rivale ma lo perdi pure tu per strada.