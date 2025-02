Lanazione.it - I ragazzi della classe 2F della scuola media Cesalpino alla scoperta del significato del Giubileo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Ildel 2025, anche dettoSperanza, è il venticinquesimouniversale ordinariostoriaChiesa cattolica. L'organizzazione, per volontà di papa Francesco, è stata affidata al Pontificio Consiglio per la promozioneNuova Evangelizzazione, presieduto da monsignor Rino Fisichella. I2F, accompagnati dprof.ssa Sinatti, hanno voluto approfondire ildi questo anno dedicatoconversione personale ericonciliazione con Dio e il prossimo, intervistando don Alvaro Bardelli. Anche i fedelinostra città sono chiamati a rinnovare la propria fede, ad approfondire la preghiera e a vivere opere di carità verso i bisognosi. Ed allora quale miglior occasione per questi giovani studenti, giornalisti per un giorno, di porre alcune domande al parrocobellissima Chiesa di Santa MariaPieve? Il2025 è un anno speciale di grazia, in cui la Chiesa cattolica offre ai fedeli la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria, cioè la remissione dei peccati per sé stessi o per parenti defunti.