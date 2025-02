.com - I Puffi – Il Film, al doppiaggio Paolo Bonolis e Luca Laurenti! Ecco il trailer

– Il, alla storica coppia della TV italiana formata dail primoufficiale, in attesa dell’uscita in sala ad agosto 2025Il pubblico deve prepararsi ad una valanga di risate, perchéentrano ufficialmente nel villaggio dei! Nel nuovo– Il, la storica coppia della TV italiana si trasforma in due personaggi iconici:sarà la voce saggia di Grande Puffo, mentredarà vita al maldestro e cattivissimo Gargamella e a suo fratello Razamella!Una coppia esplosiva che promette di conquistare il pubblico di tutte le età,regalando un’interpretazione inedita e irresistibile ai personaggi chiave della storia.La loro sintonia perfetta e il loro inconfondibile umorismo daranno una nuova dimensione alle avventure dei, rendendo l’esperienza ancora più divertente ed emozionante.