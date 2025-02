Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 10 febbraio: Serie A, FA Cup e Liga

di10: ci sono i posticipi diA e, una partita di FA Cup e altri campionati minori come quello turco.La mancata vittoria del Napoli contro l’Udinese ha reso meno letale la sconfitta – pur clamorosa soprattutto per come maturata – da parte dell’Inter a Firenze, nel recupero della partita sospesa per il malore occorso a Bove. In caso di vittoria nel posticipo di stasera che metterà di fronte la squadra di Simone Inzaghi proprio ai viola, la distanza dalla capolista sarà di un solo punto.Idi10A, Premier League e(LaPresse) – IlVeggente.it Nel recupero di giovedì l’Inter ha dominato il possesso ma senza mai essere pericolosa: l’intuizione del tecnico viola di intasare le fasce e bloccare di fatto gli esterni nerazzurri passando al 4-4-2 si è rivelata determinante.