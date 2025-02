Ilfoglio.it - I Philadelphia Eagles vincono un Super Bowl più appassionante in tribuna che in campo

La partita non è stata granché, dominata da capo a fondo dai, ma la serata deldi New Orleans non è stata avara di eventi. Trump, innanzitutto: primo presidente in carica ad assistere di persona a una finale del campionato americano di football professionistico perché, aveva detto alla vigilia, la sua presenza avrebbe inviato un messaggio positivo per la nazione (forse “Eccomi qua, anche alla festa della grande condivisione: veglio su di voi e vi osservo”). Del resto Donald non ha sprecato la domenica, nella quale è riuscito a infilare un round di golf con Tiger Woods, l’annuncio di dazi da strozzino sulle importazioni straniere di acciaio e alluminio, il rilancio del progetto Gaza Beach e la dichiarazione dell’impalpabile Giorno del Golfo d’America. Peccato che la squadra che ha trionfato nel match decisivo del campionato sia la stessa che sette anni fa rifiutò il suo invito a festeggiare alla Casa Bianca - niente medagliette e pasticcini con Trump e la first lady - per una clamorosa presa di posizione contro le politiche razziali dello Studio Ovale e sotto le insegne d’una città di grande tradizione democratica e operaia.