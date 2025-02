I Philadelphia Eagles vincono il Super Bowl Lix

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 05:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Ihanno sconfitto i capi di Kansas City 40-22 nelLIX per guadagnare il franchising il suo secondo trofeo Lombardi. In precedenza, glihanno battuto i New England Patriots 41-33 per vincere ilLII nel 2018.Questa è la seconda vittoria deldi Philly nei suoi ultimi tre tentativi, portando il record complessivo del franchise a 2-3 nel grande gioco. Serve anche da vendetta per la vittoria 38-35 di Kansas City nelLVII nel 2023.La difesa di Philly è stata notevole. L’unità ha costretto tre fatturati, registrato un pick-sei e ha saccheggiato Patrick Mahomes sei volte.Di fronte a un 4 ° e 2 a centrocampo durante l’unità di apertura del gioco, Jalen Hurts ha completato un passaggio all’ampio ricevitore AJ Brown, ma Brown è stato penalizzato per interferenze di passaggio offensivo, quindi Philly ha finito per puntare la palla.