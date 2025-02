Oasport.it - I Philadelphia Eagles schiantano i Kansas City Chiefs e vincono il LIV Super Bowl

ce l’hanno fatta! Jalen Hurts, Saquon Barkley e compagni sono riusciti a fermare l’epopea deie hanno messo le mani sul LIVcon un laconico 40-22. La cinquantanovesima edizione dell’atto conclusivo della NFL, disputata al Caesarsdome di New Orleans, Lousiana, ha visto i campioni della NFC piegare Patrick Mahomes e compagni grazie ad un match perfetto.La sfida non ha letteralmente avuto storia.ha dominato sui due lati del campo. In difesa ha soffocato Patrick Mahomes tra sack e intercetti e l’attacco ha fatto il resto, dando la sensazione di essere inarrestabile. Il vantaggio iniziale arriva a 6:15 dalla fine del primo quarto con la corsa in meta di Jalen Hurts per una yard ma, soprattutto, per il 7-0 che apre le marcature.