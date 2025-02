Metropolitanmagazine.it - I Philadelphia Eagles hanno vinto (a sorpresa) il Super Bowl

la cinquantanovesima edizione del, la finale del campionato statunitense di football americano, battendo in finale i Kansas City Chiefs con il punteggio di 40 a 22. La partita si giocava al Caesarsdome di New Orleans e per la prima volta nella storia dell’NFL era presente allo stadio il presidente degli Stati Uniti in carica.È la seconda volta che glivincono il, la prima fu nel 2018, mentre nel 1948, nel 1949 e nel 1960 avevanoaltri tre titoli dell’NFL (il campionato statunitense), quando ancora però non veniva giocata la finale con il nome di. Le due squadre si erano affrontate in finale anche due anni fa: avevanoi Chiefs 38-35, in una partita molto equilibrata.Icontro tutti i pronostici, anche perché i Kansas City Chiefs avevanole ultime due edizioni.