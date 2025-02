Liberoquotidiano.it - "I numeri di Amadeus... ?": Carlo Conti scatenato alla vigilia di Sanremo, la frase che la dice lunghissima

"Non è una sfida, idisono imbattibili":, direttore artistico e conduttore della 75esima edizione del festival di, lo ha dettoprima conferenza stampa della kermesse parlando degli ascolti che si aspetta dal suoe di eventuali confronti con le cinque edizioni precedenti presentate dal collega. "Lui e Fiorello - ha aggiunto- hanno fatto cinque festival incredibili e uno con l'Ariston vuoto per il covid superando ogni difficoltà. Non mi interessano gli ascolti, mi sveglierò alle 11 e li chiederò, ma senza ansia". L'obiettivo del conduttore, in ogni caso, è un altro: "Spero di portare un prodotto decoroso. Non avrei mai accettato se fosse stata una sfida, credo di non dover dimostrare niente a me stesso nella mia carriera". A una domanda sull'autotune, invece,ha spiegato: "Non usarlo sarebbe contro la logica dell'industria musicale, permetterne l'uso significa essere al passo con i tempi, piace come sonorità al pubblico".