Gqitalia.it - I migliori orologi del Super Bowl LIX, incluso il tourbillon da 740.000 dollari di Tom Brady

Leggi su Gqitalia.it

Glihanno fatto la loro parte alLIX, mentre la partita tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs è stata un pò deludente. Gli Eagles hanno preso subito il comando dell'incontro e non l'hanno più mollato. Fortunatamente, l'adrenalina ha avuto modo di scaricarsi anche in altri momenti, come quando Kendrick Lamar ha fatto gridare A-minor a tutto lo stadio o appena è apparso l'abito casual in stile “Liberace” sfoggiato da Tom, sette volte vincitore del, è tornato nel ruolo di commentatore in cabina. Le numerose inquadrature sue il suo partner Kevin Burkhardt mostravano l'ex quarterback vestito in un modo molto particolare. Sembrava che avesse saccheggiato l'armadio di Don Draper, indossando tutti gli accessori che questa rivista avrebbe consigliato nel 2011: aveva un fazzoletto da taschino ben infilato nel taschino e un fermacravatta sulla cravatta.