I Lego omofobi? Cosa c’è di vero nella “dichiarazione” del Museo di Londra

«L’ultimo delirio woke: ipossono essere» titola Il Giornale.è successo? Secondo quanto riportato dalla testata milanese, il Science Museum disosterrebbe che i mattoncini«possono rafforzare l’idea che l’eterosessualità è la norma». La vicenda era stata inizialmente raccontata dal britannico Telegraph con un articolo intitolato «can be anti-LGBT, says Science Museum», successivamente modificato. Vediamo cheè successo e distiamo parlando.Distiamo parlando?Il Telegraph ha preso in considerazione (senza linkarlo) un vecchio contenuto pubblicato nel 2022 sul blog del, riguardante un «percorso autoguidato per scoprire alcuni degli oggetti esposti aldella Scienza che raccontano storie di comunità, esperienze e identità queer», ideato dal Gender and Sexuality Network, un gruppo di volontari impegnato nell’inclusione della comunità LGBTQ+ nei musei.