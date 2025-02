Metropolitanmagazine.it - I Lacuna Coil sono “contrari” a Sanremo: «un outlet per farsi pubblicità»

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo più di trent’anni di carriera, irimangono una delle (poche) realtà metal italiane ad essere riconosciute e apprezzate anche a livello internazionale. Anzi, è probabile che, tutto sommato, siano maggiormente noti al pubblico oltralpe che a quello nostrano, come dimostra il successo del loro tour nel Regno Unito e in Irlanda, conclusosi lo scorso ottobre.Il gruppo, formatosi a Milano nel 1994, è però già pronto a calcare nuovamente i palchi di tutto il mondo. La nuova tournée toccherà il Sud America e gli Stati Uniti, per poi dirigersi verso il Vecchio Continente. Qualche data, com’è ovvio, ci sarà anche in Italia. Il 15 giugno saranno a Lignano Sabbiadoro per aprire il concerto degli In Flames; il 6 luglio approderanno al Lucca Summer Festival con Till Lindemann dei Rammstein, per poi concludere il 10 ottobre all’Alcatraz di Milano.