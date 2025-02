Liberoquotidiano.it - I compagni sempre dalla parte sbagliata

Gli intellettuali con la messa in piega a sinistra ci dicono tutti i giorni che «il pericolo è la destra», lanciano l'allarme con tono grave e pensoso, ma l'uomo della strada vede altro: il Giorno della Memoria e quello del Ricordo infangati dai militanti dell'estrema sinistra, i gruppi pro Pal che fanno propaganda per i tagliatori di gole islamisti, l'esultanza degli antisemiti per la strage degli ebrei del 7 ottobre, l'assalto alla polizia e ai carabinieri dadi manifestanti che non vedono l'ora di pestare «lo sbirro». Nelle ultime 72 ore abbiamo visto lo show dell'orrore di Hamas con gli ostaggi che sembravano usciti da un lager nazista; le farneticazioni di qualche mediocre scrittore sul «genocidio» dei palestinesi (accusa sostenutaCorte penale internazionale, squalificata perda questa vergognosa sentenza), lo sfregio delle vittime delle Foibe, c'è un filo rosso, una catena di fatti che negano il metodo democratico.