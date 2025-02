Linkiesta.it - I cliché di “FolleMente”, perfetti per il pubblico che vuole solo specchiarsi

Leggi su Linkiesta.it

A un certo punto di “”, che è scritto così, con la maiuscola in mezzo (e pure io, che vado di sabato sera a vedere un film intitolato con un gioco di parole, poi è inutile mi lamenti), a un certo punto di “” (che si svolge in una serata, neanche fosse una pièce di Yasmina Reza ma scritta a san Lorenzo), a un certo punto di “” (che racconta un primo appuntamento), lui se ne va dopo che hanno scopato, poi torna.Siccome in “” (che a seconda di con chi parli è un rifacimento autorizzato di “Inside Out”, o una cosa i cui autori non hanno proprio pensato a “Inside Out”) ci sono i personaggi che stanno nella testa di lei e quelli che stanno nella testa di lui, l’ultima parte è una resa dei conti dei quattro più quattro (senza Nora Orlandi).Ora, lui è Edoardo Leo (che so chi siaperché, come ogni cittadino italiano, mi chiedo come mai faccia sei film l’anno), e poi ci torniamo.