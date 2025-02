Amica.it - I brand e gli articoli più cercati su Vinted

Il mercato della moda di seconda mano continua a guadagnare terreno dentro e fuori dalle passerelle. Acquistare second hand non è più un affare per pochi, ma una vera e propria tendenza in crescita. Questo grazie in primis al riemergere di trend passati facili da calvare rispolverando l’armadio. E in secondo luogo per la facilità con la quale app comehanno reso fruibile il mercato dell’usato. La piattaforma leader in Europa nel settore ha recentemente svelato i suoi Vin-sights per il 2025, un’analisi dettagliata delle abitudini degli utenti e delle tendenze che spopolano sull’app. Stile e sostenibilità, a prezzi vantaggiosi: il second hand sarà, anche quest’anno, la risposta a chi cerca un’alternativa al fast fashion.