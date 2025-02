Gamberorosso.it - I 12 migliori Primitivo di Manduria sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Un territorio tra terra e mare, ritmato da muretti a secco che scandiscono migliaia di appezzamenti curati con passione e pazienza: distese di vigneti, in gran parte ad alberello, vigne che arrivano sulla costa e che si alternano con gli ulivi, le masserie, i palazzi e le chiese. Sono questi i luoghi d'elezione deldi, vino che nasce da un'uva, ilappunto, che, come anticipa il nome, matura prematuramente e viene vendemmiato già a fine agosto. E anche quest'anno diverse etichette sono tra quelle premiate in Puglia con i Tre Bicchieri. L’area delha il suo culmine a, ma sono 18 Comuni nelle province di Taranto e Brindisi che ricadono nella denominazione che può contare attualmente su circa 5000 ettari vitati, un territorio che a volte si presenta con terre rosse per la presenza di scheletro ferroso, con emergenze calcaree legate alsuolo, e che diventano più sciolte, praticamente sabbiose, nelle contrade più vicine al mare.