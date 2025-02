Ilfattoquotidiano.it - “Ho la pancreatite acuta. Quando ho fatto la tac mi hanno detto: ‘Sentirà bruciore anche nella sua patata’”: Luciana Littizzetto assente a ‘Che tempo che fa’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una“.in collegamento telefonico interviene a Cheche fapuntata del 9 febbraio per spiegare la propria assenza in studio. “Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola”.È Fabio Fazio ad avvisare il pubblico che la comica non è presente in puntata per problemi di salute. “Diciamo subito per non allarmare nessuno che è una cosa seria ma che stai molto meglio. Non è il caso che mandiate telecamere, i valori sono tornati normali”, spiega il conduttore, eprende la parola per entrare nel dettaglio: “Sì, stanno scendendo e io sono qua, sono viva.