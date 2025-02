Nerdpool.it - Harry Potter: Cillian Murphy potrebbe interpretare un celebre villain nella serie TV HBO

Un nuovo rumor sullaTV ditargata HBO suggerisce chevestire i panni di un, ma non di Voldemort. Per diverso tempo si è speculato sul fatto che l’attore irlandese potessel’iconico Signore Oscuro, ma tali voci sembravano più frutto di desideri dei fan che di vere trattative. Dopotutto,è uno degli attori più richiesti di Hollywood e difficilmente si legherebbe a un ruolo che occuperebbe il suo calendario per anni. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, HBO avrebbe un altro personaggio in mente per lui.Secondo quanto riportato dall’insider Daniel Richtman,sarebbe nel mirino peril Professor Quirinus Raptor. Per chi non lo ricordasse, Raptor è il principale antagonista del primo libro e film della saga,e la Pietra Filosofale.