Hamilton-Ferrari è già tutto finito | il verdetto è arrivato

: già prima dell’inizio della stagione arriva la sentenza contro il nuovo pilota della Rossa. Ilè di uno che se ne intendeAncora il mondiale deve iniziare, non si conoscono quindi le possibilità reali delladi tenere testa alla Red Bull e alla McLaren, che come sappiamo ha vinto il mondiale costruttori. Ma già si sprecano i verdetti sull’arrivo di Lewisin Italia., è già: il(Lapresse) – Ilveggente.itSì, tutti hanno detto la loro e tutti la diranno, sopratnel momento in cui inizieranno le gare si vedrà, realmente, l’impatto che il pilota inglese avrà sulla Rossa e su Leclerc. Molti punti sono stati toccati, come sappiamo: dalla convivenza con il monegasco all’età di Lewis che sì, qui parliamo in maniera oggettiva, non è più giovanissimo.