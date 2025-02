Iltempo.it - Hamas rinvia il rilascio degli ostaggi, tregua appesa a un filo

Sembraa unlaa Gaza. Il portavoce di, Abu Obeida, ha annunciato che il gruppo palestinese rimanderà il, come parte della seconda fase dell'accordo, «fino a nuovo avviso». Obeida ha affermato: «Nelle ultime tre settimane, la leadership della resistenza ha monitorato le violazioni del nemico e il mancato rispetto dei termini dell'accordo, dal ritardo nel ritornosfollati nella Striscia di Gaza settentrionale, alle sparatorie e ai bombardamenti in varie aree della Striscia, fino alla mancata consegna di aiuti in tutte le loro forme come concordato, mentre la resistenza ha adempiuto a tutti i suoi obblighi». Pertanto il, previsto per sabato, «è stato posticipato fino a nuovo avviso e finché l'occupazione non si impegnerà e non risarcirà retroattivamente le violazioni», ha aggiunto il portavoce di, come riporta Ynet.