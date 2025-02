Secoloditalia.it - Hamas rimanda lo scambio degli ostaggi. Israele contrattacca: “Siamo pronti a qualsiasi eventualità”

ha annunciato il rinvio del rilascio di altriisraeliani previsto per sabato “a data da definirsi” e il ministro della Difesa ebraico, Israel Katz, ha reso noto che i militari sono preparati per qualunque cosa accada in futuro. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avviato le consultazioni con il vertice di sicurezza e denunciando le violazioni del patto sul cessate il fuoco: secondo i media israeliani, il primo ministro potrebbe avere l’intenzione di anticipare la riunione di gabinetto alla mattina. Inoltre, l’ Autorità nazionale palestinese ha bloccato gli assegni alle famiglie dei detenuti in, perché sia gli Usa cheda tempo ritengono che questo programma di risarcimento sia un incentivo alla violenza.Secondo l’ex ministro per la Sicurezza nazionale di, Itamar Ben Gvir, dovrebbe tornare in guerra a Gaza dopo l’affronto delle milizie islamiste verdi.