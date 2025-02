Thesocialpost.it - Hamas contro Israele: “Accordi violati, stop al rilascio degli ostaggi”

Il gruppo militante palestineseha annunciato che rinvierà a tempo indeterminato il prossimo scambio di-prigionieri previsto da un fragile accordo di tregua con, accusandolo di non averne rispettato i termini. "Ildei prigionieri che era previsto per sabato prossimo, 15 febbraio 2025, sarà rinviato fino a nuovo avviso, in attesa che l'occupazione si conformi e adempia retroattivamente agli obblighi delle scorse settimane. Ribadiamo il nostro impegno a rispettare i termini dell'accordo finché l'occupazione vi si atterrà". A dare l'annuncio è stato Abu Ubaida, portavoce del braccio armato di, le Brigate Ezzedine al-Qassam.Il ministro della Difesa Israel Katz ha risposto all'annuncio di, affermando che si tratta di una "vera e propria violazione del cessate il fuoco", ha scritto il Times of Israel.