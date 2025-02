Quotidiano.net - Hamas: cessate il fuoco a rischio dopo il piano di Trump per Gaza

Leggi su Quotidiano.net

I negoziatori dihanno dichiarato che le garanzie Usa per ililnon sono più in vigore di fronte aldel presidente Usa Donalddi voler trasferire i palestinesi fuori da. Lo hanno affermato 2 fonti della sicurezza egiziana a Reuters rilanciata dal Times of Israel. I mediatori temono la rottura dell'accordo diilcheha annunciato il rinvio del prossimo scambio di prigionieri accusando Israele di violare la tregua. I mediatori hanno rinviato i colloqui fino a quando non sarà ricevuta una chiara indicazione dell'intenzione di Washington di continuare l'accordo a fasi.