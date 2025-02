Laprimapagina.it - Hamas accusa Israele di violare l’accordo e sospende il rilascio degli ostaggi

Era evidente che tregua non era pace e che non sarebbe durata a lungo. E infatti la tregua traè nuovamente in bilico. Il gruppo palestinese ha annunciato la sospensione deldi Tel Aviv, previsto per sabato, “fino a nuovo avviso”. Secondonon avrebbe rispettato gli obblighi previsti dal, causando un rinvio del prossimo scambio di prigionieri. In risposta,ha definito tale decisione una “totale violazione” del cessate il fuoco.Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Katz, ha posto l’IDF (Israel Defense Forces) in stato di “massima allerta” per prepararsi a qualsiasi possibile scenario, sia a Gaza che al confine. Katz ha aggiunto che “non torneremo alla realtà del 7 ottobre”, riferendosi all’inizio della guerra.Inoltre, fonti della sicurezza egiziana hanno riferito a Reuters che i negoziatori dihanno dichiarato che le garanzieStati Uniti per il cessate il fuoco non sono più in vigore.