Screenworld.it - Hack/Slash: ritorno a scuola – Tutte sole ai margini della Terra

Immaginate di trovare un diario per. Immaginate di aprirlo e leggere appunti sparsi in mezzo a tanti scarabocchi, qualche disegno grezzo e schizzi di sangue rinsecchito. Capite subito che l’autrice dello strano diario è una ragazza con qualche problema, molti traumi nel cervello e tanta voglia di condividere col mondo il suo profondo disagio. Ecco, questo è più o meno quello che si prova leggendo, l’ultimo, delirante fumetto di Zoe Thorogood (edito da Bao Publishing). Classe 1998, britannica e con tanto malessere in corpo, l’autrice si è fatta sentire (e notare) con Tutta sola al centro, fumetto introspettivo che nel 2023 ha mostrato il talento e soprattutto la voce di una fumettista con tanta personalità sia nel tratto che nella scrittura.Ma se quella di due anni fa era un’opera personale, intima e impregnata di vita vissuta (in cui era facile riconoscersi grazie alla pandemia),è un’altra storia.