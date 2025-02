Ilgiorno.it - Ha ucciso il compagno: "No ai domiciliari a Stella"

Leggi su Ilgiorno.it

L’appuntamento è per il 24 febbraio. È la data in cui si terrà al Tribunale del Riesame di Milano l’udienza di discussione del ricorso presentato dalla Procura di Monza per fare tornare in carcereBoggio, la 33enne di Bovisio Masciago che hail 38enne di Arese Marco Magagna dopo l’ennesima lite avvenuta la notte dell’Epifania nella mansarda dove vivevano. Per il pm monzese Alessio Rinaldi e il procuratore Claudio Gittardi non c’è stato eccesso colposo in legittima difesa, ma una grande sproporzione tra il pericolo che la donna correva nel momento in cui ill’ha buttata a terra e il mezzo da lei utilizzato per reagire, ovvero rialzarsi per prendere un coltello dalla cucina e ferirlo con un unico colpo al centro del petto che gli è risultato fatale. Per la Procura esiste il "dolo eventuale" nel reato di omicidio volontario aggravato e devono essere annullati gli arrestiottenuti a casa dei genitori per la 33enne.