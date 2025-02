Parmatoday.it - Ha cercato di investire i vigili in via D'Azeglio: un anno e 6 mesi al 38enne albanese

Leggi su Parmatoday.it

Ha patteggiato ilche nel pomeriggio di sabato, in via D', ha tentato didue agenti della Polizia Municipale al termine di un controllo. Dovrà scontare une 6: il giudice ha deciso per gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L'accusa era.