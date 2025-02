Oasport.it - Guignard/Fabbri si sfogano: “Il nostro programma considerato una schifezza, ma se fosse stato della scuola di Montreal…”

Leggi su Oasport.it

Charlénee Marcosono intervenuti come ospiti all’iniziodecima puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La coppia azzurra è reduce dalla conquista del terzo titolo europeo nella danza ed il prossimo obiettivo sarà quello di riconfermarsi sul podio ai Mondiali 2025 previsti tra meno di due mesi (25-30 marzo) a Boston.“Siamo contentissimi di esserci confermati sul tetto d’Europa. La costanza è sempre stata ilpunto di forza, a parte poche gare che non sono andate proprio come avremmo voluto nel corsonostra carriera. Nella danza, visto che in questi ultimi anni si stanno un po’ rimescolando tante carte, ritrovarsi sempre al vertice per noi è molto importante e significativo.