Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Febbraio | Limonov Lockerbie - La vera storia Horizon - An American Saga

TV SKY / NOW 9 - 152025Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troi film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 9alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, va in onda, un'esclusiva Sky che porta sullo schermo la straordinaria vita di Eduard. Interpretato da Ben Whishaw e tratto dal romanzo biografico di Emmanuel Carrère, il film è stato adattato da PaweÅ? Pawlikowski e diretto da Kirill Serebrennikov. Selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024, racconta ladi un militante rivoluzionario, un delinquente, uno scrittore.