Guida senza patente e incidente | due donne ferite e indagini in corso

Teramo - A Basciano un uomocausa une si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per alcol e droga, ferendo due. Unstradale ha avuto luogo a Basciano quando un uomo, già con larevocata dal 2022, ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva la via Nazionale. A bordo con lui c’era sua moglie. Durante la manovra, l’uomo ha collisionato con un altro veicolo, provocandoa una donna alladell’altra macchina e alla consorte dell’automobilista. Le duesono state prontamente soccorse e trasportate all'ospedale di Teramo, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’automobilista è stato denunciato dai carabinieri di Cellino Attanasio, non solo per la, ma anche per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro e per il test su eventuali stupefacenti.