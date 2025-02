Notizie.com - Guerra Russia-Ucraina, a che punto sono i negoziati: il ruolo di Trump, le richieste di Mosca e la risposta di Kiev

L’asse Usa-per porre fine allainsi fa sempre più caldo. Se da un lato, come suo costume, lascia trapelare poco, dall’altroannuncia “progressi”.Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver intrattenuto con Putin una conversazione telefonica proprio per negoziare la fine delle ostilità armate., a bordo dell’Air Force One con i giornalisti, non ha voluto commentare il contenuto della conversazione. “Mi aspetto di avere altri colloqui con lui”, si è limitato a dire.Certo, la situazione non è così semplice e lineare. Porre fine a un conflitto per certi versi “endemico” tradopo la fine dell’Unione Sovietica, necessita di sforzi diplomatici non propriamente banali. D’altra parte, lo stesso Putin ha evocato più volte quelle chele condizioni imprescindibili affinché l’esercito russo riponga le armi.