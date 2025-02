Formiche.net - Guerra di numeri. Ecco con cosa sono alle prese Kyiv e Mosca

Mancano esattamente due settimane all’anniversario del conflitto in Ucraina, arrivato alla fine del suo terzo anno e oramai prossimo ad entrare nel quarto. Anni diche pesano su entrambe le parti coinvolte, sempre di più impegnate a gestire le perdite registrate al fronte, sia per quello che riguarda il personale che per quello che riguarda invece l’equipaggiamento. Questione di “massa”, per usare un termine impiegato in un report da due ricercatori dell’International Institute of Strategic Studies, Yurri Clavilier e Michael Gjerstad, i quali analizzano problemi di carattere quantitativo comuni ad entrambi le parti in causa. Come l’efficacia dei processi di mobilitazione o le rimanenti riserve di uomini in età di leva a cui entrambe le forze armate posattingere. O ancora i ritmi di produzioni dei rispettivi apparati militari-industriali (specialmente in relazioneperdite registrate al fronte), il ruolo giocato dal sostegno da parte di attori esterni, o la disponibilità di materiale (più o meno recente) nei magazzini.