Lanotiziagiornale.it - Guerra dei dazi, gli Stati Uniti annunciano una tassa del 25% sul commercio dell’acciaio e del 10% su quello dell’alluminio

Si allarga a macchia d’olio ladeilanciata dal presidente americano Donald Trump contro tutto e tutti. Il tycoon, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha annunciato che presto verranno introdottidel 25% sule del 10% su. “Qualunque acciaio entri negliavrà una tariffa del 25%”, ha promesso Trump, aggiungendo che le nuove misure “entreranno in vigore fin da subito”.Ma l’inquilino della Casa Bianca non si è limitato a questo, infatti ha rivelato che, tra oggi e domani, svelerà anche a qualiverranno imposte aliquote reciproche, in modo da garantire agli USA un trattamento equo rispetto agli altri Paesi partner.dei, gliunadel 25% sule del 10% suUnacommerciale che sta creando non pochi patimenti all’Unione europea.