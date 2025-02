Panorama.it - Guerra commerciale: per l'Europa il pericolo non sono solo i dazi americani

Laha inizio. Oggi scattano icinesi su 14miliardi di dollari di merci importate dagli Stati Uniti, come risposta alle imposte aggiuntive del 10% volute dal presidente Trump sui prodotti in arrivo da Pechino. E la Casa Bianca ha già fatto una seconda mossa: nuovi: 25% su acciaio e alluminio. Massima attenzione anche in(e in Italia), dove non preoccupanoa stelle e strisce. Su acciaio e alluminio incombe il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo meccanismo europeo che dal 2026 diventerà pienamente operativo e farà salire del 15% i prezzi di importazione di questi materiali. E a preoccupare è anche la crisi tedesca. Secondo la Cgia di Mestre, gli effetti della debolezza della locomotiva europea potrebbero danneggiare più di quanto non facciano le politiche tariffarie di Washington.