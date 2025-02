Metropolitanmagazine.it - Gucci, le ultime borse tra tradizione e innovazione

Il lusso si sta muovendo in una produzione che riprende i suoi simboli e li rinnova in un nuovo percorso di progettazione. Questo percorso del luxury che traccia una linea continua traed, vede la borsa al suo principio. I brand quali, fanno della borsa e della sua narrazione il proprio fondamento per le collezioni successive, occupandosi anche della loro presentazione.: la produzione di pelleIl percorso di crescita del lusso è fondato su alcuni dei suoi capi simbolo. Questi sono abiti e, ma sopratutto quest’rappresentano un grande incremento d’investimento produttivo. La borsa muta così raddoppiando i suoi modelli e lavorando su una distribuzione più grande. La stessa che guida il pubblico in un nuovo scenario estetico dove le possibilità sono maggiori.