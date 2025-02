Lanazione.it - Gubbio, buon pareggio contro la Torres

0 0(3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Giorico, Brentan, Guiebre; Fischnaller, Zamparo (st 26’ Mastinu); Diakitè (st 1’ Varela). A disp. Petriccione, Stangoni, Mercadante, Liviero, Masala, Mastinu, Casini, Fois, Carboni. All. Greco (4-3-3): Venturi; Tozzuolo, Signorini, Rocchi, Tentardini (st 41’ David); Corsinelli, Iaccarino (st 16’ D’Avino), Faggi; Spina (st 26’ Maisto), Tommasini, D’Ursi (st 41’ Zallu). A disp. Bolletta, Di Vincenzo, Rovaglia, Stramaccioni, Conti. All. Fontana. Arbitro: Poli di Verona (Bartoluccio-Romagnoli) Note: corner 5-3; ammoniti: Tozzuolo, Guiebre, Diakitè, Idda; recupero: pt 0’; st 3’. Un punto a testa, un tempo a testa. È perfetto equilibrio trache si dividono la posta in palio al termine di una partita dalle due facce.