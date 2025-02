Thesocialpost.it - Guatemala, autobus precipita nel fiume: ci sono almeno 40 morti

Un incidente spaventoso con un bilancio che, purtroppo, si è fatto via via più drammatico con il passare delle ore:infatti40 le vittime dello scontro che ha coinvolto unextraurbano in. Il veicolo trasportava 50 passeggeri ed èto in un burrone, finendo nelsottostante, mentre attraversava il ponte Belice nella capitale.Leggi anche: Ancora un terremoto in Italia: la scossa all’improvviso, torna la pauraUna notizia che ha sconvolto l’intero paese, con il numero deiche è cresciuto col passare delle ore Il presidente Bernardo Arevalo ha inviato l’esercito e la protezione civile a fornire assistenza sul posto e ha dichiarato lutto nazionale. Secondo alcuni testimoni riportate dal quotidiano “Prensa”, l’si era scontrato con un’automobile prima di cadere dal ponte.