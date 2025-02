Lapresse.it - Guatemala, autobus precipita in un burrone: almeno 31 morti

Leggi su Lapresse.it

Unto in unsulla via dal quartiere Atlantida di Città delal cimitero di Buganvilias.31 persone sono morte. Cinque feriti sono stati trasportati in ospedale. Lo riportano i media locali.L’incidenteIl veicolo è caduto nel fiume che scorre sotto il ponte Belize. I vigili del fuoco hanno riferito di aver tratto in salvo quattro passeggeri rimasti intrappolati. Secondo le prime ricostruzioni, l’to nelsi è scontrato con un’auto, che ha riportato gravi danni. Si ritiene che alcuni passeggeri siano annegati quando il bus è caduto nel fiume.