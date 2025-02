Game-experience.it - GTA 6 uscirà su PC? Il CEO di Take-Two sembra confermarlo e parla del 40% delle vendite totali

GTA 6 arriverà su PC? Anche se Rockstar Games non ha ancora annunciato ufficialmente la versione per Personal Computer, le dichiarazioni del CEO di-Two Interactive, Strauss Zelnick,no suggerire che l’uscita sia inevitabile.Secondo Zelnick (grazie ad IGN), il PC è diventato una parte sempre più importante del mercato videoludico e rappresenta fino al 40%per i giochi multipiattaforma. Tuttavia, Rockstar segue da sempre una strategia precisa: lanciare i suoi titoli prima su console e solo successivamente su Personal Computer, una scelta che, sebbene comprensibile per motivi di ottimizzazione, appare ormai antiquata in un’industria sempre più orientata alla contemporaneità dei rilasci.La conferma indiretta di una futura versione PC arriva anche dal trend generale dell’industria.