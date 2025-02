Game-experience.it - GTA 6 farà risollevare le vendite di PS5 e Xbox Series X|S in calo, secondo il CEO di Take-Two

L’industria videoludica sta attraversando una fase di incertezza, con ledi PS5 edXS inanno dopo anno. Tuttavia,Strauss Zelnick, CEO di-Two Interactive, il lancio di GTA 6 potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mercato. La storia insegna che giochi di tale portata stimolano l’acquisto di nuove console, e Zelnick si dice fiducioso che lo stesso accadrà nel 2025 con proprio con il sesto Capitol di Grand Theft Auto.Il capo del publisher ha infatti affermato in una nuova intervista su IGN che la sua previsione si basa su dati concreti: l’uscita di GTA 5 ha significativamente incrementato ledi PS4 eOne, e lo stesso potrebbe ripetersi con l’attesissimo sequel.Zelnick ha affermato che “quando si ha un grande titolo sul mercato, le console si vendono”, sottolineando che il 2025 potrebbe vedere una ripresa dellehardware proprio grazie ai blockbuster in arrivo, non solo da parte di Rockstar, ma anche di altri editori.